Zatímco KSČM se ústy Marty Semelové přiznala k tomu, že v roce 1968 nešlo o okupaci Československa, ale o internacionální pomoc, SPD na svých stránkách bezskrupulózně napsala, že „Pitomci v Bruselu straší ruskou agresí – kdyby jednou Brusel Rusy opravdu naštval, tak Moskvě stačí pouze v zimě v lednu zavřít kohoutky plynu a ropy, a bruselisté mají lidově řečeno „po ptákách“.“

Jak nedávná historie ukázala, v tomto případě se SPD mýlila úplně ve všem. Rusko napadlo sousední stát, vyhrožovalo uzavřením ropovodů a plynovodů, prohlásila Česko za nepřátelskou zemi (do které by se teď rádi dostali mladí Rusové, aby nemuseli narukovat) a dokonce přiškrtilo kohoutky v rámci ropného a plynového vydírání. Tomio Okamura dlouhodobě razí ruské narativy a jeho členové je bezmyšlenkovitě opakují, což ostatně ukazuje i analýza Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Jak členové SPD, tak komunisté unisono tvrdí, že Rusko má právo se cítit ohroženo, protože je zeměmi NATO obklíčeno.

Nesplnitelné sliby z billboardů pomohly SPD i v Roudnici a Litoměřicích

Jaké to je být „obkličovaný NATO“ ví z vlastní zkušenosti malé, ale bohaté Švýcarsko. Sousedí z Itálií, Francií, Německem, což jsou členy NATO. Zároveň má hranici s nečlenskými státy, konkrétně Rakouskem a maličkým Lucemburskem. Co se délky hranic týče, tak se státy NATO má Švýcarsko hranici dlouhou 1 651,7 km a s nečlenskými státy 206,2 km. Pohled na mapu odhalí, že země helvétského kříže je téměř v totálním obklíčení. A nic se neděje. V zemi funguje standardní parlamentní demokracie, nikdo na ní neuvaluje žádné sankce a v zemi celkem běžná referenda není nutné pořádat pod hlavněmi samopalů.

Rusko má hranici dlouhou celkem 60 933 km a za sousedy má celkem 18 zemí včetně Severní Koreje, Číny nebo Mongolska. Ze sousedů je jen šest států členem NATO a ti mají s Ruskem společnou hranici o délce celkem 1 528,1 km. Zbylých 59 404,9 km je hranice se zatím nečlenskými státy. Díky aktuálnímu agresivnímu chování prezidenta Putina, který napadl sousední stát a pomocí tanků i zmanipulovaných pseudoreferend krade další kus území, se další země urychleně snaží dostat do systému kolektivní ochrany, takže se čísla možná v dohledné době změní. Není divu. Kdybyste měli za souseda lumpa, který se pere a krade, taky se zapojíte do kolektivní sousedské sebeobrany. Srovnání „obkličování“ Švýcarska a Ruska jasně ukazuje, že problém není v tom kdo vás „obkličuje“, ale v tom co jste zač.