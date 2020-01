Dlouhých téměř pět let od zahájení čekal bývalý místostarosta Rumburka Darek Šváb na to, než prvoinstanční soud uzavře jeho případ. V tom byl obviněn z útisku a vydírání. Soud jej minulý týden všech obvinění zprostil s tím, že se žádný trestný čin nestal. K návrhu na zproštění se přidal i státní zástupce.

Alexandr Vanžura, Děčínský deník | Foto: Deník

„Je to šest let života pryč. Významně to narušilo osobní a rodinný život, měl jsem také přerušenou profesní kariéru,“ řekl po posledním jednání soudu Darek Šváb. Toho policie obvinila v polovině prosince, následně několik týdnů strávil i ve vazbě. Od obvinění k osvobození tak uplynulo dlouhých šest let. Trest, který mohl dostat, přitom byl jen o něco málo výší. Trestní zákoník mluví o osmi letech, přičemž o takto vysokém trestu nemohl uvažovat ani ten, kdo by byl skálopevně o vině pana Švába přesvědčen. Tedy ani státní zástupce, který jej před soud poslal.