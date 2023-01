Jednou a dost. Podobné chyby, k jakým během víkendového sčítání prezidentské volby došlo v okrsku 33 v Děčíně, se nesmí opakovat. Pokud by se to nepodařilo, hazardujeme s důvěrou ve volby, které se v některých kruzích již dnes netěší velké důvěryhodnosti. Více než sto procent platných hlasů sečtených v Bynově jim jen dodává střelivo.

Okrsková volební komise v Děčíně – Bynově během prvního kola prezidentské volby odvedla nekvalitní práci, nedokázala správně spočítat vydané obálky a platné hlasy. Vlastně to jediné, co se od ní chce. Na kontrolu příchozích a vydávání obálek by stačil jeden dva lidi. Přesto se této komisi po skončení sčítání podařilo zjistit, že má víc platných hlasů než vydaných obálek, krásných 101,15 procenta. Vysvětlení je jednoduché, v některých obálkách byly pravděpodobně dva volební lístky a komisaři, na rozdíl od jiných okrsků, to nebyli schopni zjistit. Stejná chyba se samozřejmě mohla stát i jinde, tam se ale nepřehoupli přes stoprocentní hranici platných hlasů.

Přes 101 procent. Chybující komisi nikdo nepotrestá, čeká ji nanejvýš školení

V Bynově takto započetli až dvanáct hlasů navíc. Pokud do toho započítáme statisticky uváděný podíl neplatných hlasů, může se jednat o patnáct až šestnáct hlasů. To je téměř tříprocentní chybovost, která je naprosto nepřijatelná a měla by být zohledněna při budoucích nominacích do komisí. Pokud by se jednalo o komunální volby, mohla by i rozhodnout o výsledku voleb. A jestliže by stejné chyby páchalo větší množství okrsků, i ta větší hlasování.

Věřím, že se jednalo o chybu, nikoliv úmysl. To se ale nikdy nepodaří prokázat. V každém případě se něco podobného nesmí opakovat, pokud chceme, aby volby byly důvěryhodné. Stačí pár podobných okrsků a na průšvih je zaděláno.