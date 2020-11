Téměř pět měsíců čekal Děčín po červnovém hromadném odvolávání na nové vedení města. Minulý týden zastupitelé zvolili jako nového primátora Jiřího Anděla, vybrali jeho čtyři náměstky i zbývající čtyři radní. Nová koalice chce dovést Děčín až ke komunálním volbám v roce 2022.

Foto: Deník

Nová pětičlenná koalice si před sebou vytyčila několik cílů. Kromě obligátního zefektivnění a zkvalitnění staveb, které mají před každými komunálními volbami v programu snad všechny strany, si vytkly ještě jeden cíl. „Chceme dělat věci přívětivěji, společně a pro lidi. Nikoliv ve snaze osobního zviditelnění,“ řekl krátce po svém zvolení nový primátor. Narážel tak kromě jiného na atmosféru na zastupitelstvech, která byla v tomto volebním období plná nevraživosti až nenávisti. Svůj velký díl na tom nesla také povolební opozice, která se po letních peripetiích s volbou vedení dostala do nové koalice. Podle Anděla není prostor na to, aby se v současné době zastupitelstvo dělilo na dva nepřátelské tábory. Do léta totiž jednání připomínala zákopovou válku, kdy jsou obě nepřátelské formace spolehlivě zakopané a nehodlají ustoupit byť o jediný centimetr.