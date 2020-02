Nepochopení proč k požáru, při kterém nedávno zahynulo ve Vejprtech osm klientů domova pro lidi s postižením, nevyjeli hasiči ze sousedního Německa, vyjádřila starostka horského městečka Jitka Gavdunová. O situaci se zajímá také německý velvyslanec v Česku Christoph Israng. Nejbližší němečtí hasiči to totiž měli k hořícímu domovu stejně daleko jako jejich vejprští kolegové. Hasiči z Annaberg – Buchholzu dělí od domova Kavkaz necelých pět kilometrů. Mluvčí hasičů Lukáš Marvan řekl, že na místě měli dostatek sil i prostředků. Lidsky řečeno hasičů i techniky. Potíž je ale v tom, že operační povolalo k zásahu jednotku z 60 kilometrů vzdáleného dolu Nástup. Zatímco jejich němečtí kolegové na zkázu bezradně koukali přes hraniční potok.

Je těžké říct, zda by se neštěstí mělo méně obětí, pokud by k ohni vyrazili němečtí hasiči. Na tuto otázku nikdo neodpoví. Logika ale velí poslat na místo nejbližší jednotku, bez ohledu na to, na které straně hranice se nachází. Aby to bylo možné, je potřeba nasazení saských hasičů zapracovat do poplachového plánu a přiškrtit úředního šimla. Společné postupy při zásazích mají jednotky z obou stran zažité, pořádají společná cvičení. Ke společným zásahům ale již téměř vůbec nejezdí.

Změnit postupy při likvidaci požárů by bylo dobré i pro Děčínsko. Vždyť na dohled od hranic jsou například domovy v Jiříkově nebo v Horní Poustevně. Pokud by došlo k velkému požáru v těchto zařízeních, je rychlejší a efektivnější požádat o rychlou pomoc sousedy, než povolávat české jednotky mnohdy desítky kilometrů vzdálené.