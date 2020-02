Diskuze o tom, zda rekonstruovat nebo bořit jeden starý dům kdesi na malé vísce v pohraničí ale otvírá mnohem palčivější problém dotýkající se celé země. Tedy péče o zdravotně či mentálně postižené nebo staré lidi. Není bohužel jen náhoda, že jsou podobné domovy umístěné daleko od center, mnohdy i v malých osadách, jako jsou třeba Brtníky, Stará Oleška nebo Horní Poustevna.

Za minulého režimu se totiž nehodilo, aby postižení byli ve městech všem na očích. Socialistická společnost je přeci dokonalá a šťastná. Do tohoto obrazu zdravotně postižení rozhodně nezapadali. Proto je tehdejší úřady odsouvali kromě jiného kamsi do Sudet, dokonce i Praha tu má své ústavy. Místo toho, aby mohli hendikepovaní žít jako zdraví lidé, integrovaní do společnosti.

Vymlouvat se ale v roce 2020 na to, že něco udělali komunisté špatně, nevypovídá nic o tehdejším totalitním režimu. Naopak to vypovídá o neschopnosti současných politiků, úředníků a celé společnosti. Nejděsivější proto je, že jsme za 30 let nebyli schopni změnit podmínky pro zdravotně postižené a umožnit jim důstojný život v prostředí, ze kterého procházejí. Tím v drtivé většině případů nejsou hluboké lesy u hranic. Kraj nyní měl možnost to napravit. Místo toho ale postaví nový dům. Opět v Brtníkách, kdesi v lesích na česko – německém pomezí. Aspoň že ten čistý vzduch tam je.