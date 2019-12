Komentář Alexandra Vanžury: Zákaz hazardu se vyplatí

V Děčíně by si nejpozději za dva roky měli lidé zahrát nanejvýš desetníkový mariáš nebo prší. Zastupitelé totiž minulý týden schválili novou vyhlášku, která vykazuje hazard za hranice města. Doposud mohla v Děčíně fungovat kasina, těch je ve městě nyní osm. To poslední by mělo své brány zavřít nejpozději na začátku května roku 2022.

Alexandr Vanžura, Děčínský deník | Foto: Deník