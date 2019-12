V Děčíně si dlouhé roky lidé stěžovali na to, že advent je v Děčíně chudý. Kromě rozsvícení stromu a adventních trhů na zámku a v muzeu, se toho v Děčíně příliš nedělo. Jednalo se navíc nanejvýš o jednovíkendové akce, během pracovních dnů se duch Vánoc ve městě dobře skrýval. Lidé tak nadávali na průběh adventu poměrně oprávněně. Obzvlášť, když mají porovnání s městy za hranicemi. A nemusí se hned jednat o vyhlášený Strietzelmarkt v Drážďanech. Porovnání Děčín nesnesl ani s menší Pirnou, kam řada místních jezdí nasát vánoční atmosféru.

Nová radnice se proto rozhodla podobu předvánočního období v Děčíně rázně proměnit. Kromě tradičního rozsvícení stromu bude letos na Masarykově náměstí program každý víkend. Navíc každý den je možné si dát svařák nebo něco dobrého k jídlu hned na třech místech ve městě – u nádraží, v Křížové ulici a na Masarykově náměstí. To dříve také nebývalo zvykem. Přitom za hranicemi jsou adventní trhy především společenskou záležitostí, nikoliv nákupní. Lidé se na nich potkávají, chodí si popovídat a dát si svařák.

Jak známo, každá zábava něco stojí. Zatímco třeba v České Kamenici letos dali za rozsvěcení vánočního stromu patnáct tisíc, Děčín za celoadventní program zaplatí více než 1,8 milionu korun. V této částce je zahrnut také nákup nových dřevěných stánků, které město dříve nemělo. To není obnos, který by více než miliardový rozpočet Děčína nezvládl. Ovšem za předpokladu, že by peněz nebylo potřeba jinde více, třeba na opravy škol nebo chodníků. A to potřeba je.