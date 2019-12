Od příštího roku si lidé v Děčíně měli výrazně připlatit za svoz odpadu. Poplatky měli stoupnout o padesát procent, z 500 korun na 750. Úhrady za vývoz popelnic se lidem nezvedly dlouhých patnácti let.

Alexandr Vanžura, Děčínský deník | Foto: Deník

Za tu dobu výrazně stouply náklady na svoz komunálního odpadu. Vidět je to například i na nákladech, které může posoudit kdokoliv. Tedy na růstu cen energií a paliv a výrazném zvýšení platů. Také to je samozřejmě do nákladů, které město musí svozové firmě zaplatit, započítat. Přestože Děčín letos měl podle rozpočtu vybrat 21,5 milionu korun na poplatcích, a to jen v případě, kdy nebude mezi poplatníky jediný dlužník, za svoz a likvidaci komunálního odpadu musí poslat 42 milionů. Pro příští rok návrh rozpočtu počítal s růstem na 51 milion korun. Změnu poplatků, stejně jako rozpočet, zastupitelé ve čtvrtek ale neschválili.