Foto: Deník

Když vláda před časem oznámila, že se jí zželelo lidu a otevřela restaurační zahrádky, vzbudilo to nadšená očekávání. Lidí, že si konečně zase budou moci v hospodě dát jídlo z porcelánu, a ne z plastu a pití ze skla místo kelímku. A to i za cenu toho, že do hospody mohou jen s negativním testem, očkováním nebo potvrzením o prodělaném covidu. V hospodských pak proto, že se konečně objevila šance na nějaké slušné příjmy.