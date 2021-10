Alexandr Vanžura, Děčínský deník | Foto: Deník

Dlouhých třicet let čekala děčínská nemocnice na opravdu velkou stavební investici. Zatím poslední dokončenou částí je z velké části města viditelný pavilon interny. Nyní se Krajská zdravotní pustila do dostavby urgentního příjmu, jipových lůžek nebo centrální sterilizace. To vše za 880 milionů korun včetně vybavení.