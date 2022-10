Krajský soud ve středu rozhodl o tom, že Jan Skalický bude moci nadále působit v děčínském zastupitelstvu a tím i zastávat funkci náměstka primátora. Podle soudu je dostatečným tvrzením pro to, že je Skalický Děčíňákem, to, že ve městě pracovně působil a zajímá jej plavba.

Novopečený náměstek děčínského primátora se měl na počátku srpna nastěhovat, alespoň papírově, do bytu na Starém Městě na počátku srpna. Podle majitelky bytu a nové náměstkyně primátora pro sociální věci Jitky Flachsové byt užívá již od května letošního roku. Co na tom, že svědci před soudem vypověděli, včetně autora tohoto textu, že pana Skalického v domě nikdy neviděli.

Skalický zůstává náměstkem děčínského primátora, soud stížnost zamítl

Podle soudu se Skalický v Děčíně zdržoval dostatečně dlouho a často na to, aby byla jeho kandidatura v souladu se zákonem. „Soud konstatuje, že k naplnění materiálního vztahu k obci v případě kandidáta postačuje prokázání toho, že se kandidát v obci zdržuje a má k ní faktický vztah (pracovní, zájmový, rodinný, ekonomický), který zaručuje výkon jeho mandátu,“ uvedl soudce Petr Černý v odůvodnění rozhodnutí.

Jinými slovy říká, že kandidát nemusí mít k místu, kde se uchází o hlasy voličů, žádný hlubší vztah, stačí vztahy ekonomické či pracovní a trávit v obci určitý čas. A samozřejmě mít trvalý pobyt. To přesně pan Skalický naplnil. Můžeme tak za čtyři očekávat záplavu lidí z České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí nebo Jílového, kteří se budou po rychlém papírovém přestěhování v Děčíně ucházet o přízeň voličů? Protože v Děčíně přeci pracují a tím pádem zde tráví valnou část svého času, jezdí do tohoto města za kulturou či sportem. Nejspíš ne. Většina lidí totiž tuší, že něco takového by bylo přinejmenším neslušné a neuctivé vůči obyvatelům, kteří svým městem skutečně žijí a nezajímá je jen nepatrná část života ve městě.