Zcela škrtnout spoje jezdící Obloukovou ulicí, nebo škrtnout jen některé a část z nich nechat zajíždět ke Kauflandu, kde budou mít konečnou stanici. Dopravní podnik si vybral tu horší variantu. Upřednostnil dopravní obslužnost soukromého hypermarketu a koupaliště, přesně tam totiž míří většina lidí vystupujících a nastupujících u Kauflandu, před dopravní obslužností sídliště, na kterém bydlí čtyři tisíce lidí.

Oblouková ulice v Děčíně bude do konce prázdnin neprůjezdná

Těm se tak může stát, že při ranní špičce cestou do práce, nebo při odpolední cestou z práce, budou muset čekat na autobus i půl hodiny. To samozřejmě může část cestujících od využívání veřejné dopravy odradit a začnou jezdit auty. Přitom snahou dopravního podniku a hlavně města by nejen za situace, kdy je půlka města kvůli stavebním pracím neprůjezdná, mělo být dostat do autobusů co nejvíce lidí. Vždyť do jednoho osmnáctimetrového autobusu se vejde až půlkilometrová kolona osobních aut. Tímto krokem činí ale přesný opak. Nalákat pak automobilisty zpět do autobusů pak bude velmi složité až téměř nemožné a doprava ve městě tím bude trpět dlouhodobě.