Otvírací doba je nepřekročitelný zákon. Tím se pravděpodobně řídí třeba v Benešově nad Ploučnicí, kde otevřeli koupaliště až tento týden. Důvodem pozdního otevření byla údajně pozdě dodaná barva na dokončení pozimních úprav.

Takové zdůvodnění se dá pochopit. Co je ovšem méně pochopitelné, je nereagování na aktuální počasí. Například v neděli 26. června, kdy se na Děčínsko opět vrátily předpovídané tropy, otevřelo koupaliště až ve 13 hodin. Tak, jak má pro červen uvedeno v provozní době. Co na tom, že řada koupání chtivých narazila na zavřenou bránu. Protože opravdu k vodě chtěli, jeli do okolních měst. A spolu s nimi i jejich peníze za vstupné i občerstvení. O den dříve, kdy bylo horší počasí, ale stále teplo, bylo pro jistotu zavřeno úplně. Což je obzvláště paradoxní, protože benešovské koupaliště napájí termální voda.

Na tropickou neděli ale nebyli v Benešově jediní, kdo měl zavřeno. Na zamčenou branku narazili v neděli dopoledne, na kdy meteorologové už během víkendu předpovídali více než 30 stupňů Celsia, také návštěvníci koupaliště v Malšovicích.

Možná, že by se provozovatelé k otevírací době stavěli jinak, pokud by šlo o jejich peníze. Koupaliště totiž provozují města a jak známo, z cizího krev neteče. Mít v parném létě zavřené koupaliště je stejné, jako mít v zimě zavřený zimní stadion, protože mrzne a lidi mohou jít bruslit na rybník. Stejně nesmyslné.