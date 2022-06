V minulých letech oceňovalo město pouze omezený počet žáků z městských základních škol, každá z nich mohla vyslat své dva zástupce. Letos poprvé mohlo nominovat své studenty i gymnázium nebo umělecká škola. Zároveň se poprvé také dostalo na ty děti, které výrazně uspěly v postupových vědomostních nebo talentových soutěžích.

Velký úspěch. Gymnázium Děčín získalo ocenění Světová škola

Díky tomu se talentované děti dostaly na úroveň sportovců, které děčínská radnice každoročně odměňuje za úspěchy na mistrovstvích republiky, Evropy nebo světa. Kromě diplomů dostaly všechny přítomné děti taky poukaz do jednoho z velkých českých e-shopů.

Oceňovat takto nadané děti má smysl. Je totiž potřeba, aby viděly, že se věnují nejen tomu, co je baví a v čem jsou dobré, ale že si toho i někdo všímá. A umí to náležitě ocenit. Třeba pozváním do největšího zámeckého sálu, předáním odměn a poděkováním za jejich dosavadní práci, která je mnohdy řeholí. I to je může motivovat v další práci.