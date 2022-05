Platit za konzumaci je normální. Platí to nejen pro guláš se šesti nebo pivo, ale i pro kulturu a zábavu. Zrušení vstupného na městské akce by město připravilo o velké peníze.

Proč máme platit za městské akce? Každoroční pozdně zimní až jarní kolorit opět zaplavil sociální sítě v Děčíně. Mnoha diskutujícím se nelíbí, že mají platit vstupné na historické trhy nebo na hudební festival pod zámkem.

Konečně! Děčín si po dvouleté pauze užije čtyři týdny městských slavností

Padesátikoruna za historické májové trhy nebo 350 korun za dvoudenní Labefest se zdá mnohým hodně. Neuvědomují si ale řadu důležitých věcí. Například to, že v případě hudebního festivalu by normálně dali pětistovku za koncert každého z vystupujících a ještě by slušně poděkovali.

V případě standardního komerčního festivalu by si museli připravit několikanásobek toho, co platí na tom městském dotovaném 800 tisíc korun z městské pokladny. Za každou podobně velkou akcí se skrývá také práce mnohdy i desítek lidí, kterým svou neochotou zaplatit vstupné vlastně říkají, že jejich práce podle nich za mnoho nestojí.

Koupaliště na Děčínsku ceny drží, za občerstvení si lidé ale zřejmě připlatí

Neuvědomují si ani to, jak velký nápor na městskou pokladnu by případné zrušení vstupného mělo, pokud by radnice chtěla zachovat rozsah a kvalitu. V případě Labefestu by to byl minimálně jeden milion korun, v případě zámeckých trhů až několik stovek tisíc. Na tolik vyjde třeba oprava silnice ve Větrné ulici, kterou nyní magistrát soutěží. Nebo výměna oken v jednom z pavilonů v základní škole ve Vojanově ulici.

A odpověď na otázku z úvodu? Je prostá. Protože platit za něco, co konzumuji, je normální. A je jedno, jestli se jedná o pivo, guláš se šesti nebo kultura a zábava.