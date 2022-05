Na děčínskou radnici se okamžitě začala valit vlna internetové kritiky, jak je možné, že město dopustilo, že děti byly ochuzené o něco tak krásného jako jsou čarodějnice. Pokud pomineme to, že děti o nic ochuzené nebyly, protože si mohly oslavy užít v zámeckých zahradách nebo na březinském hřišti, jedná se o zásadní nepochopení smyslu existence samospráv.

Jejich úkolem nemá být pořádat podobné akce. To má být prací nejrůznějších spolků nebo nadšenců, kteří budou ochotni do jejich příprav investovat svůj čas i peníze. Tak, jak tomu bývalo dříve. Město by je mělo podpořit nanejvýš bezplatným zapůjčením prostoru a v případě čarodějnic třeba dodáním dřeva. Města by ale neměla zasahovat ani do čistě komerčních aktivit, jako jsou například hudební festivaly. Jejich pořádáním totiž výrazně pokřivuje hudební trh, kdy si lidé zvyknou na nesmyslně nízké nebo dokonce žádné vstupné. Obecní kasy přitom stojí velké peníze.

Úkolem samospráv má být zajištění kvalitního školství, sociálních služeb, opravených silnic nebo čistých a udržovaných veřejných prostranství. v případě větších měst i bezpečnosti nebo dopravy. A ušetřené peníze a energie městských zaměstnanců napnout právě tímto směrem. To přitom neznamená, že by obce měly rezignovat na podporu kultury. Ta se bez veřejné podpory neobejde, ale musí to být s rozumem.