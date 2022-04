Děčín před pěti lety patřil k městům, ke kterým se na poli urbanismu a plánování začalo vzhlížet s respektem. Po konzultacích s Českou komorou architektů si vybral městského architekta, v tomto směru patřil na severu Čech k průkopníkům cesty moderního zacházení s veřejným prostorem. To se ale v poslední době výrazně změnilo a vše vyvrcholilo vypovězením smlouvy s Ondřejem Benešem.

Většina výtek vůči docentu Benešovi přitom plyne z absolutního nepochopení funkce městského architekta. Podle zastánců výpovědi smlouvy nedostatečně spolupracoval s městskými úředníky nebo svou prací dokonce ohrožoval dotace, což je ze své podstaty nesmysl a spíš upozorňuje na problémy v úřednickém aparátu.

V Děčíně městského architekta odvolali, ve Varnsdorfu hledají nového

Městský architekt přitom nemá být ten, kdo úředníkům nebo politikům jen přitakává na všechny jejich nesmysly. Naopak má být tím, kdo jim ukazuje cestu, kterou se mají ubírat. Být jim kvalitním a kvalifikovaným oponentem, který svou oponenturu opírá o své zkušenosti z oboru. A zároveň se nestydí obklopit lidmi věnujícími se úzkému spektru věcí, jako jsou odborníci na dopravu, třeba z děčínského pracoviště ČVUT, nebo na zeleň. Přesně tak, jak to dělal docent Beneš.

Vedení Děčína deklaruje, že i nadále chce mít městského architekta. Rada rozhodla o tom, že to má být formou zaměstnaneckého poměru. V takovém případě ale velmi reálně hrozí, že se z městského architekta stane jakési přizpůsobivé želé, které odkývá vše, co se po něm bude chtít. To se již nebude jednat o erudovaného, zkušeného a respektovaného městského architekta, ale jen o gumového medvídka. Tedy něco přeslazeného a ve své podstatě zcela zbytečného.