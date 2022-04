Zprovoznění úseku mezi Děčínem a Telnicí, který byl v relativně dobré stavu, stál Správu železnic necelých 40 milionů. Ani přes tuto investici na trať nemohou těžké lokomotivy, pouze motorové vlaky.

Kozí dráha se s velkou slávou rozjela. Davy ji vítaly od Děčína až po Telnici

Peníze potřebné na zprovoznění zbývající části budou o řád vyšší. Jen úsek mezi Telnicí a Krupkou mající necelé čtyři kilometry může spolykat ke stovce milionů. Lacinější nebude ani zbytek trati, kde je například potřeba vyměnit pět zabezpečení přejezdů, každý za deset až patnáct milionů. A to vše bez oprav nádraží a zastávek na trati.

To vše kvůli pár víkendovým vlakům přes léto, v pracovní dny a přes zimu bude na trati opět mrtvo. V kontrastu jsou pak velká nádraží na Děčínsku, která mnoho let čekají na svou opravu, která jim byla již slíbena a zase přesunuta. Nádraží, která denně bez ohledu na roční období využívají cestující jako je Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice a Krásná Lípa. Pravděpodobně na jejich opravu poputují peníze z jiné kapsy velkého kabátu SŽ než na Kozí dráhu. Ale pořád je to jeden kabát a nemělo by být nic složité přesunout peníze z jedné kapsy do druhé, tam, kde jsou víc potřeba. A to je tam, kde je denní provoz.