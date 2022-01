Druhou covidovou sezónu mají za sebou turistická lákadla nejen na severu Čech, ta třetí by pro ně mohla být fatální. Mohly by totiž dojít například peníze na investice.

Velmi krutý byl loňský rok pro Hřensko, které provozuje oblíbené soutěsky na řece Kamenici. Zatímco v běžných letech se lodičkami svezlo přes 400 tisíc lidí, loni dorazilo pouhých 193 tisíc. Podobně na tom byla další lákadla jako jsou třeba zámky. Výjimku tvoří děčínská zoologická zahrada, kam i přes čtvrtroční uzavření přišel historicky druhý nejvyšší počet návštěvníků.

Soutěsky v Českém Švýcarsku loni drtil covid. Hřensko počítá milionové ztráty

Třetí covidová sezóna bez zahraničních turistů, kteří v Ústeckém kraji tvoří velkou část návštěvníků, by mohla být pro některé turistické cíle problematická, možná až fatální. S tím, jak se krátí příjmy ze vstupného, by mohly vysychat i zdroje potřebné na investice. Zmíněné Hřensko dá do soutěsek každoročně miliony korun. Před minulou sezónou to byly například dva miliony korun na prokácení suchých stromů.

V konečném důsledku by na takové problémy ale doplatili všichni zainteresovaní v cestovních ruchu. Včetně majitelů restaurací, penzionů nebo hotelů, kteří se již nyní mnohdy pohybují na hraně přežití. Protože pokud nebudou mít návštěvníci nabídku zajímavých cílů, do regionu nedorazí a ten přijde o další peníze. Jestli tomu tak opravdu bude, do velké míry rozhodujeme my všichni. Svou odpovědností a respektem vůči covidu.