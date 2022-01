Naplno se to projevilo během prosince, kdy ČSAD Slaný jako nový dopravce neměl dostatek šoférů, aby zvládl linkovou dopravu na Teplicku. Není ale zdaleka jediný, kdo hledá nové řidiče. Tento problém se týká všech dopravců, prakticky všichni stále hledají nové zaměstnance za volant.

Na první pohled by se mohlo zdát, že nedostatek řidičů je záležitostí jednotlivých dopravců, v drtivé většině soukromých. Není tomu ale tak. Ti řidiči jezdící v soukromých autobusech totiž zajišťují veřejnou službu. Dopravují lidi do škol, do práce nebo k lékařům. Mělo by proto být v zájmu státu, aby se mu podařilo zajistit dostatek kvalifikovaných lidí.

Dříve řidiči potřebná oprávnění získávali během povinné základní vojenské služby, tato možnost s jejím koncem padla. Dnes si je mohou udělat za přispění úřadu práce. Ale pouze tehdy, pokud mají příslib zaměstnání od konkrétního dopravce. Tato podmínka přitom řadu zájemců odradí, pomoci by mohlo její zrušení a postavení kvalifikace řidiče autobusů na roveň běžného vzdělávání, kdy stát nezajímá, zda v daném oboru má student přislíbené zaměstnání.