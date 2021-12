Od počátku příštího roku se rozšíří možnosti cestování do Národního parku České Švýcarsko s jednotnou krajskou jízdenkou. Nově bude možné do Hřenska vyrazit i vlakem.

Na první pohled se cesta vlakem do Hřenska může zdát jako nesmysl. Vždyť tam nevedou koleje. Kraji se ale podařilo domluvit s provozovatelem přívozu z německé Schöny na začlenění do Dopravy Ústeckého kraje. Hejtmanství za každého cestujícího zaplatí jedno euro, jako strop byla domluvena částka pěti tisíc euro.

Snaží se tak turistům, kterých do této části národního parku ročně zamíří stovky tisíc, nabídnout i další možnost pohodlného cestování. Zároveň tak chce zabránit přetěžování oblasti Labských pískovců osobními auty, která během letních měsíců stojí prakticky všude, protože jim oficiální parkoviště nestačí.

Do Hřenska se od Nového roku lidé svezou i vlakem

Plány na ulevení Českému Švýcarsku od záplavy osobních aut by ale měly jít ještě dál. Bez další spolupráce s krajem se to ale neobejde. Jednou z možností by mohlo být vykázání téměř veškeré individuální dopravy ze Hřenska, minimálně během vrcholící turistické sezóny. To by ale bylo možné pouze tehdy, pokud by v Děčíně, případně na Šluknovsku, byla dostatečně velká záchytná parkoviště až pro tisíce aut. Ta zatím ale nejsou. Zda tomu tak opravdu bude, případně se najde jiné funkční řešení, ukáže právě vznikající dopravní studie.