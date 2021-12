Když se po letním obrovském zájmu o vakcinaci očkovací centra přestěhovala zpátky do nemocnic, nikomu to divné nepřišlo. Zájem už byl tak malý, že bylo nesmyslné držet velké sály plné zdravotníků. Situace se ale radikálně změnila v polovině října, kdy vláda oznámila konec hrazení testů ze zdravotního pojištění pro všechny, zároveň zdravotníci začali s aplikací třetích dávek.

Třetím důvodem pak bylo vyžadování očkování, testu nebo potvrzení o prodělané nemoci například v restauracích. Zájem o očkování tak raketově vystřelil vzhůru, z tisíce dávek v celém kraji za den až na téměř 8 tisíc.

Na Šluknovsku očkují v kině nebo v zasedací místnosti, šetří lidem dlouhé cesty

Ani to ale kraj nepřesvědčilo, aby opět otevřel velkokapacitní centra. Nebo alespoň v těch místech, kde na první pohled očkovací místa v nemocnicích poptávce už dávno nestačí a lidé stojí fronty v nedůstojném prostředí. Na několik opakovaných novinářských dotazů zatvrzele odmítal obnovit činnost očkovacích center.

Po několika týdnech mu ale nakonec nic jiného nezbylo. V Teplicích vzniklo zcela nové očkovací centrum pro lidi bez registrace a v Děčíně se centrum vrátilo na univerzitní půdu na ČVUT. Tedy tam, kde bylo celé léto. Byť do menšího sálu. Škoda, že to nebylo možné bez zbytečných tanečků okolo a nešlo centra otevřít o měsíc dříve. Nemocnicím i lidem mířícím za očkováním by se znatelně ulevilo.