Místo soukromé ekonomicky soběstačné autobusové firmy nastoupí v polovině prosince na linku mezi Šluknovským výběžkem a Prahou výhradně dotované autobusy. Těch navíc bude jezdit výrazně méně a ve zcela nevhodné časy. Rozhodl o tom Liberecký kraj, který velkou část trati obsadil vlastním dopravcem.

Téměř 17 let vozil cestující mezi Rumburkem, Varnsdorfem a Prahou na vlastní ekonomické riziko Quick Bus, bez jediné koruny dotace. O tom, že jeho spoje byly velmi oblíbené, svědčí i to, že v některé dny v nich nebylo možné bez místenky sehnat volnou sedačku. Přesto v neděli vyjel naposledy. Nedostal totiž od libereckého hejtmanství takovou licenci, aby se mu vyplácelo linku provozovat. Podle nových podmínek nesměl od Svoru dál na Prahu nabírat cestující.

Místo až sedmi párů spojů tak od 12. prosince budou ze Šluknovska na Prahu vyjíždět jen tři spoje, z toho z Rumburka, odkud by je využila velká část cestujících z celého výběžku, jen jeden. A to navíc velmi brzy ráno. Kraj se hájí tím, že s dopravcem jednal o zapojení do dopravního systému, ale on to odmítl. To majitel Quick Busu přiznává, ale jedním dechem dodává, že nastavené podmínky pro něj byly kvůli krátkému trvání smlouvy, která měla být jen na tři roky, a spojeným vysokým investicím ekonomicky nesmyslné.

Kraji se tak podařilo vyštípat dopravce, který jej nestál ani korunu a zároveň byl v běžných časech schopen pokrýt poptávku. Místo toho dal přednost dopravci, kterého na stejné trati dotuje. Je to podobné, jako kdyby stát začal platit Českým drahám za provoz pendolin mezi Prahou a Ostravou.