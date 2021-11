Nových případů covidu přibývá každý den v celém Česku po tisících, vláda postupně zpřísňuje restrikce. Většina měst ale dělá, jako by žádná epidemie neřádila a dál pokračuje v přípravách adventního programu.

Zrušíme rozsvěcení vánočního stromu, zní z některých měst na severu. Chtějí tak zabránit tomu, aby se na jednom místě shromáždilo větší množství lidí. V těch větších si onen magický okamžik prvního rozzáření stromu nenechají ujít na náměstích tisíce lidí namačkaných na sebe.

Problém je ale v tom, že ačkoliv zruší samotné rozsvícení, vše ostatní plánují ponechat. Ve stejný čas, ve stejném místě. Od prvních adventních trhů až po kulturní program, ve kterém vystupují například děti z místních sborů. Na ty se pak pravidelně chodí podívat jejich rodiče či prarodiče.

Většina měst ale nesáhla ani k takovému drobnému kosmetickému opatření, jako je zrušení aktu rozsvícení. Odvolávají se přitom na vládu a čekají, zda náhodou nepřijme zpřísňující opatření. Projevuje se tak typický rys české nátury – co není befelem, to neřešíme. A ani ty befely nebereme příliš vážně. Přitom by stačila špetka odvahy k tomu, aby starostové lidem řekli, že letošní předvánoční čas bude, stejně jako loni, jiný. Bez hromadných akcí, kterých si snad zase užijeme dosytosti v létě. K tomu pokynu nebo nařízení vlády potřeba není.