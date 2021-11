Po jarním návalu začalo být v očkovacích centrech v posledních měsíců prázdno. Kraj uzavřel kvůli poklesu zájmu o vakcinaci proti covidu velká očkovací centra. Trend se změnil až v posledních týdnech.

Letní pohoda, počty nově nakažených v celé republice v desítkách nebo nízkých stovkách, v nemocnicích pár lidí, covidové jednotky intenzivní péče téměř prázdné. A zároveň téměř prázdné čekárny v očkovacích centrech. Střih, podzim, raketově rostoucí počty nakažených, nebezpečně plnící se nemocnice.

V posledních dvou týdnech pak i v porovnání s předchozím obdobím i násobně více lidí mířících do očkovacích center, před kterými se začínají opět tvořit fronty. Svou roli v tom bezpochyby hrají třetí posilující dávky. Podle statistik ministerstva zdravotnictví ale na přibližně trojnásobek vzrostl počet prvních dávek.

Jasným vlivem je zrušení bezplatných PCR i antigenních testů pro většinu lidí. Pokud tak chtějí jít na jídlo do restaurace nebo do kina, musí si je platit sami, případně se nechat očkovat. Lidé si možná také začali uvědomovat, že covid pro ně je opravdovým nebezpečím. Škoda, že to nešlo bez strašáku onemocnění nebo nemožnosti si zajít na pivo.