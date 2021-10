Děčín není cyklistům zrovna zaslíbené město, najít bezpečnou cest skrz něj je téměř nemožné. Nyní město udělalo první vstřícný krok. Tím to ale nesmí skončit, na rozvoji cyklistické dopravy je potřeba systematicky a dlouhodobě pracovat.

Chodník nebo přetížená silnice. To jsou možnosti, které na většině míst v Děčíně musí cyklisté zvažovat. Ta první je nezákonná, ta druhá zase nebezpečná. Město nyní udělalo první krok, když postavilo necelých 160 metrů nové stezky, které umožní projet okolím Mariánské louky v centru Děčína tak, aniž by cyklisté museli po silnici nebo po chodníku.

Sto šedesáti metry malé propojky ale zpříjemnění města pro milovníky jízdy vlastním pohonem ale skončit nemohou. Je potřeba připravit plán tvorby vnitřních cyklostezek, které ve městě doposud zcela chybí. Ty průtahové údolími řek jsou určené především turistům a cestování po městě nepokrývají.

Na mnoha místech v centru města je možné například na chodnících, které jsou dostatečné široké, vyčlenit cyklopruhy. Případně vymezit cyklistům místo na silnicích majících dostatečnou šířku. Jinde by bylo možné zase jeden z chodníků převést do režimu cyklostezky. Takové úpravy si přitom nevyžádají nijak velké investice na realizaci. Stačí jen nepříliš mnoho peněz na barvy nebo značky. Je ale potřeba k tvorbě sítě vnitřních cyklostezek přistoupit systematicky a po diskuzi s veřejností, která by si sama měla říct, kde by jí cyklostezky nejvíce pomohly.