S velkou slávou nedávno otevřel kraj zrekonstruovanou silnici mezi Krásnou Lípou a Velkým Šenovem. Oprava pár kilometrů silnice mu trvala neuvěřitelné tři stavební sezóny.

Kdysi mezi řidiči velmi neoblíbený region se mění na region k řidičům přívětivý. Tankodromy se především zásluhou kraje na Šluknovsku proměnily ve zbrusu nové silnice, na kterých se člověk nemusí bát, že si utrhne kolo. Stejné to bylo i při poslední rekonstrukci, kdy kraj i díky dotaci poslal na šestnáctikilometrový úsek silnice mezi Krásnou Lípou a Velkým Šenovem téměř čtvrt miliardy korun.

Kromě přístupu kraje a jeho projektantů, kteří nereflektovali připomínky místních na zlepšení některých z jejich pohledu nebezpečných nebo řidičský nevstřícných míst, zarazila především délka stavebních prací. A to přesto, že na silnici bylo potřeba opravit nejen samotný povrch, ale také řadu mostků nebo propustků. Stavební práce totiž začaly v září 2019 a skončily téměř přesně po dvou letech. Natáhly se tak do tří stavebních sezón.

Obzvláště nepříjemné to bylo při úplných uzavírkách, kdy nebylo možné využít kyvadlové dopravy řízené semafory. Stačilo přitom poměrně málo. Dát si do podmínek výběrového řízení na zhotovitele stavby práci o víkendech a státních svátcích a minimální pracovní dobu v ostatních dnech. Tím by se podařilo stavbu velmi výrazně zkrátit, řádově o několik měsíců. Pravděpodobně by tak nezasáhla do letošní turistické sezóny. Kraj argumentuje tím, že by bylo těžké za takových podmínek sehnat nějakou firmu a že by to bylo finančně náročnější. Podobně argumentuje většina veřejných zadavatelů. Ne vždy se ale cena stavby počítá v penězích. Že takový postup možný je, je vidět v sousedních zemích.