Jít si v zimě zaplavat do venkovních bazénů patří v Děčíně dlouhé desítky let k samozřejmostem. Až loni dlouhou tradici přerušil covid. Plavat se původně nemělo ani letos, tentokrát kvůli financím. Proti plánům na uzavření venkovního koupaliště se ale zvedla vlna nevole a milovníci venkovního plavání mohou slavit.

Když se na stránkách děčínského plaveckého areálu objevilo oznámení, že jeho venkovní část bude otevřena jen do konce září, naštvalo to dost lidí. Během běžné zimy totiž eviduje aquapark na deset tisíc vstupů do venkovní části, denně si tak chodí udělat něco pro své zdraví okolo 40 lidí.

Jediným důvodem, proč vedení Děčínské sportovní k takovému nepopulárnímu kroku muselo přistoupit, byly finance. Kvůli výrazně seškrtanému letošnímu rozpočtu a chladnému létu totiž na zimní provoz nemělo peníze. Každý měsíc provozu venkovních bazénů stojí více než 200 tisíc korun.

Po sérii jednání mezi vedením plavečáku a vedením města nakonec budou milovníci zimního plavání zdolávat kilometry ve vodě znovu v bazénu na Starém Městě. Radnice pošle do Děčínské sportovní 360 tisíc korun, které by měly vystačit na provoz venkovního bazénu do konce letošního roku. První čtyři měsíce příštího roku pak budou pokryté z nového městského rozpočtu. Pokud by se plavci neozvali, nesepsali petici a neoslovili politiky, mohli by si velmi pravděpodobně chodit zaplavat přes zimu leda mezi kry na rybníku.