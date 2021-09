Přitom by stačilo tak málo. Dát na okraj lesa upozornění, že ve vzdálenosti tolika a tolika kilometrů probíhá těžba, případně jsou neschůdné cesty nebo je zákaz vstupu. Případně se domluvit s mapovými servery na zanesení takových informací. Vždyť to není nic složitého. Stačí chtít a být vstřícný vůči návštěvníkům lesa. Vyvěšení na úřední desce totiž není dostatečnou komunikací.

Zatímco správa národního parku o všech problémech v lesích informuje na svých webových stránkách, do terénu umisťuje výrazné cedule a spolupracuje i s největším českým mapovým serverem, u Lesů ČR nic takového není. Turista tak třeba i po několika kilometrech dorazí k místu těžby a musí se otočit. Obzvlášť, pokud s sebou má malé děti. Úplně stejná situace je také v místech se zákazem vstupu, například v Pavlínině údolí.

Rozdíl v přístupu ke kůrovcové kalamitě mezi správou národního parku a Lesy České republiky je ještě jeden. Výrazně méně pochopitelný. Týká se míry a otevřenosti informací pro návštěvníky lesa. Děčínsko je totiž vyhlášenou turistickou oblastí, kde do lesů míří nejen o víkendech zástupy lidí.

Tisíce stromů jdou na severu Čech každý den k zemi, jsou napadené kůrovcem a dříve nebo později by je stejně bylo nutné pokácet. V běžném hospodářském lese totiž není možné přistupovat ke kůrovcové kalamitě jako na území národního parku, kde se rozhodli ponechat většinu mrtvých stromů stát. Poslouží tak jako základ novému a přirozenému lesu.

