Už dva roky po sobě nebyl v Děčíně v obvyklém jarním termínu oblíbený hudební festival, na který si každoročně nachází cestu tisíce lidí. Letos jej město přesunulo v osekané podobě na září. A na poslední chvíli zrušilo víceméně symbolické vstupné 200 korun. Za vystoupení každého z účinkujících by lidé přitom běžně zaplatili násobně více.

Městské festivaly nebo slavnosti jsou poměrně rozšířené. V Děčíně se v posledních letech na Labefest platilo vstupné, jeho letošní zrušení může přinést více škody než užitku. Tím prvním důvodem je staré známé, že za co lidi neplatí, toho si neváží. I při symbolickém vstupném jsou na celé akci alespoň trochu zainteresováni. Zadarmo to není nikdy, vždy to musí někdo zaplatit, v tomto případě městská pokladna.

Druhý důvod souvisí s tím prvním. I poměrně nízké vstupné totiž dokáže odfiltrovat problémové lidi, kteří se na akce zadarmo s oblibou stahují a pak kazí zážitek všem ostatním. To se sice dá částečně eliminovat vyšším nasazením městské policie, ale to něco stojí. Třetí důvod je ryze ekonomický. Při vstupném 200 korun by přineslo každých 1 000 platících diváků 200 tisíc korun, pravidelně se festivalu pod zámkem účastní násobně více lidí. Takže i při zaplacení nezbytného oplocení a lidí na kontrolu lístků by se takový postup pravděpodobně vyplatil. Trhači lístků by navíc rovnou mohli kontrolovat covidpasy.

Je pravda, že o den dříve bude v Děčíně koncert Tří sester a Davida Kollera, vystoupení lídra Lucie přitom bude také bez vstupného, zaplatí jej sponzor. Město také říká, že chce lidem dopřát po těžkých covidových časech trochu zábavy. Ale každá zábava něco stojí a pokud se lidé chtějí bavit, měli by si to alespoň z části zaplatit.