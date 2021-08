Další veletoč kolem Kozí dráhy a obnovy provozu na ní předvedl stát. Po původním zamítavém stanovisku nově centrální komise ministerstva dopravy podpořila padesátimilionovou investici do úseku trati mezi Děčínem a Telnicí.

Podle vyjádření ministerstva dopravy velkou roli ve schválení investice sehrál zájem kraje o provozování osobních vlaků mezi Děčínem a Telnicí. První by měly vyjet již letos na podzim a s provozem se počítá nejméně po celý příští rok.

Stát se tak rozhodl poslat padesát milionů do nejistého podniku místo toho, aby je dal do oprav nádraží, která jsou dnes již využívaná a jejichž rekonstrukce jsou po roky odkládané. Kvůli nedostatku peněz. Namátkou například nádraží v Krásné Lípě nebo v Benešově nad Ploučnicí. Přitom padesát milionů korun je teprve startovací částka, další miliony bude potřeba vynaložit ze státního každoročně na údržbu trati, po které pravděpodobně budou jezdit jen letní výletní vlaky. Pokud by došlo na obnovu trati za Telnici, je potřeba investice o řád zvýšit.

Mezi hlavní odpůrce obnovy železnice patři většina místních samospráv z obcí podél trati na Děčínsku a Ústecku. Ty padly za oběť předvolebnímu boji. Bez ohledu na to, že například děčínský primátor Jiří Anděl hájí stejné barvy, jako ministr dopravy Karel Havlíček. Ten se nedávno v rámci předvolební kampaně opřel do vedení Středočeského kraje, že chce omezit provoz na některých nerentabilních lokálkách. Je tak nemyslitelné, aby úřad téhož ministra zařízl obnovu lokálky, byť v jiném kraji. Paradoxně jsou Havlíčkovi odpůrci ve středních Čechách i spojenci v Ústeckém kraji ze stejných partají.