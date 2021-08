Alexandr Vanžura, Děčínský deník | Foto: Deník

Uzavření významné dopravní tepny je vždy komplikací. To platí také pro omezení dopravy výpadovky z Děčína na Teplice a dálnici do Německa. Ta se přímo dotýká přibližně deseti tisíc místních a možná až stovek tisíc projíždějících, je totiž významným tranzitním koridorem. Problém není jen samotná rekonstrukce, ale i to, kdy a od koho se o ní lidé dozvědí.