Alexandr Vanžura, Děčínský deník | Foto: Deník

Mediální zájem se v příštích týdnech opět upře na Ústecký kraj. Tentokrát to ale nebude kvůli demonstracím, sociálním problémům nebo vydrancovanému regionu. Nebo vlastně bude. To tehdy, pokud se premiér Andrej Babiš a lídr Pirátů a STAN Ivan Bartoš rozhodnou tato témata ve své volební kampani akcentovat. Je to historicky poprvé, kdy v tomto kraji kandiduje úřadující premiér.