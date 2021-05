Od čtvrtečního odpoledne pátrá policie po anonymovi, který vyhrožoval útokem některé ze školek. Které ale neřekl. Policisté tak měli pohotovost po celé České republice, museli ohlídat tisíce mateřinek. Anonym zřejmě mohl být spokojený se svou prací. Uvedl do chodu policejní sbor a hlavně vzbudil strach u stovek tisíců rodičů, kteří se raději rozhodli nechat své děti v pátek 7. května doma.

Výhrůžka dopadla i na děčínské školky. „Budeme prohlížet batohy, nebudeme nikoho pouštět do školky a nepůjdeme na základě doporučení ani na procházky nebo na zahradu," řekl ve čtvrtek po zveřejnění výhrůžky ředitel děčínské školy na Máchově náměstí Martin Lána.

Strach rodičů, kteří v pátek nechali své děti doma, je zcela pochopitelný. Ale stejně jako většina podobných emocí nemá racionální základ. Pokud by někdo opravdu chtěl zaútočit na školku, udělá to. Bez zbytečných řečí předem. Je to stejné, jako kdyby lupiči předem oznámili, kterou banku vykradou. Pokud by to udělali, muselo by jim být jasné, že se bance, v tomto případě školce, nepřiblíží ani na dohled.



Smutné je, že dotyčný člověk, pokud jej policie najde a dostane před soud, dostane pravděpodobně nanejvýš podmínku. Podmínku za to, že u stovek tisíc rodičů vzbudil strach o to nejcennější, co mají. Nafasovat přitom může až tři roky natvrdo. Případně až pět let, pokud se nejednalo o jeho první anonymní výhrůžku.