Rumburská nemocnice dlouhé roky chátrala a ekonomicky i personálně strádala. Nyní má více než 50 tisíc obyvatel Šluknovska naději na lepší zajištění zdravotní péče. Oprýskané budovy, nevlídné prostředí. Natolik nevlídné, že si jej před lety vybral režisér Dan Svátek pro natáčení ponurého filmu o heparinovém vrahovi Hodinu nevíš. Na pohodě nepřidá ani starý název pavilonu v Podhájí. V tom kdysi totiž působilo sanatorium Frankenstein.

Pro hororové záběry si už brzy nebudou mít filmaři do rumburské nemocnice kam přijet. Kraj prostřednictvím Krajské zdravotní, pod kterou by rumburská nemocnice měla od července spadat, ve špitálu chystá velké investice.

S rekonstrukcí by se mělo začít příští rok, hotovo by pak mělo být v roce 2023. Dohromady by sem mělo zamířit až půl miliardy korun. Za tuto obří částku plánuje KZ obnovit hlavní pavilon a vybudovat k němu přístavbu. Naopak natrvalo opustí pavilon v Podhájí a polikliniku.



Pokud se podaří záměr rekonstrukce a dostavby dotáhnout do úspěšného konce, bude to pro pacienty ze Šluknovska největší kvalitativní posun za mnoho a mnoho desítek let. Dost možná od doby otevření samotné nemocnice na konci 20. let minulého století. Nyní zbývá už jen sehnat dostatek lékařů. Protože ani sebenablýskanější špitál bez doktorů k užitku není. Ale i to se snad obrací k lepšímu.