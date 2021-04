Foto: Deník

Choďte do přírody, čerstvý vzduch zdraví prospívá. To za poslední rok slýcháme z úst odborníků častěji než kdykoliv jindy. Snaží se tak přesvědčit lidi, aby alespoň vyrazili na procházky do lesů nebo městských parků. K témuž vyzvali i mnozí vládní politici. Sotva se ale po vyřčení těchto slov nadechli, další větou zavřeli zoologické zahrady. Tedy v drtivé většině příjemné lesoparky, jako je tomu například v Děčíně.