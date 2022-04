Z chátrající bývalé ozdravovny v Jetřichovicích by se během pěti let měl stát luxusní wellness hotel. O proměně téměř sto let staré budovy se mluví již řadu let, ale teprve nyní dostávají plány jasné kontury. A stejně jako vždy, i tentokrát se najde spousta těch, co by to udělala lépe.