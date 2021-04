Poslední pravidelné vlaky projely mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova v prosinci 2007. Už tehdy trať nebyla v excelentním technickém stavu a další roky neužívání jej nevylepšily. Sice tudy občas projely turistické vlaky, poslední v roce 2015, ale pravidelná doprava se na tuto trať již nevrátila. Tehdejší Správa železniční dopravní cesty, dnešní Správa železnic, proto tuto trať při plánování oprav upozaďovala.

Ke změně došlo až nedávno, kdy bez vysvětlení SŽ ustoupila od požadavku na pravidelnou osobní dopravu a stačila jí objednávka turistických vlaků, které bude platit kraj. Jen do spuštění prvního úseku, který je relativně technicky v dobré kondici, bude potřeba nalít před vyjetím prvního vlaku přibližně 50 milionů korun. Další obrovské investice si vyžádá trať z Telnice do Oldřichova u Duchcova, o jejímž zprovoznění se také mluví. Není možné zapomenout ani na opravy nádraží, protože rozpadající se nádražní budovy moc cestujících nenalákají. Ti dneska požadují určitý standard služeb, který rozhodně nespočívá v uzavřených čekárnách, vytlučených oknech nebo opadávající omítce.

Kozí dráha vždy budila velké emoce, především mezi železničními nadšenci, kteří nechtěli o jejím zrušení slyšet ani slovo. Vynaložit ze státního rozpočtu 50 milionů na trať, po které ročně projede 200 – 300 vlaků, je ale krajně neefektivní nakládání s veřejnými prostředky. Je to stejné, jako kdyby stát stejnou sumu dal do silnice, po které projede stejné množství autobusů. A kromě nich vůbec nic. V takovém případě by totiž nikdo o neefektivitě nepochyboval.