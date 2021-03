Jen den před Zetkovým koncem jím vedené představenstvo odvolalo generálního ředitele holdingu Aleše Chodackého. Jedním z důvodů měla být smlouva s asistentkou a poradkyní hejtmana Jana Schillera (ANO) Vladislavou Marschallovou, která je zároveň krajskou místopředsedkyní ANO.

Ta kromě své práce na částečný úvazek přímo na hejtmanství, kde měla dostávat 40 tisíc měsíčně, měla také smlouvy v Krajské zdravotní za 130 tisíc korun měsíčně. Což je mimochodem jen o několik tisíc méně, než kolik bere hejtman. Podle vyjádření hejtmanství i KZ se měla podílet na budování vakcinačních center v kraji. Zetek ale tvrdí, že nebyla součástí vakcinačního týmu, který toto měl na starosti a že nikdo její práci neuměl doložit.

Jak budování vakcinačních center v kraji dopadlo, se může přesvědčit každý, kdo jde na očkování. Centra zatěžují nemocnice, kde jsou navíc často v nevhodných prostorech. V Děčíně je to malá místnost v budově chirurgie, v Ústí pak musí lidé čekat frontu na úzké chodbě, kde vedle sebe sotva projdou dva lidé. Čtyři velkokapacitní centra pak ani po týdnech příprav nejsou kompletně připravena.



Měsíčně vyplacených 170 tisíc korun z veřejných peněz je velká částka. Byla by akceptovatelná, pokud by za tyto peníze byla odvedena odpovídající práce a nebyla přidělena na základě politického klíče. Je překvapivé, že takové praktiky alespoň navenek tolerují koaliční partneři ANO ODS a Spojenci. Politické kšeftaření bylo totiž jejich silným tématem v předvolební kampani. Nyní mohou v praxi ukázat, zda nešlo jen o předvolební slogany. Krajské zastupitelstvo se sejde 22. března.