Ani covidová krize nezměnila dlouhodobý postoj České republiky. Ani přeplněné nemocnice její vládu nepřesvědčily, aby využila nabídky pomoci od sousedů a poslala své pacienty do německých nemocnic.

Foto: Deník

„Je jasným signálem pro občany této země, postará se o vás Česká republika, není třeba za každou cenu cestovat do zahraničí,“ řekl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jan Blatný. Tato slova mohla být pro řadu obyvatel českého vnitrozemí překvapivá či šokující, vždyť je přeci normální dopravit pacienta do nejbližší nemocnice. Lidé žijící na hranicích ale mají tato slova jako všednodenní realitu mnoho let.