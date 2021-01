Vláda stále nezvládá boj proti covidu a teprve po aplikaci prvních dávek poslala krajům k připomínkám vakcinační strategii.

Stát, jak je jeho dobrým zvykem, přenáší své povinnosti na kraje nebo na obce. Při vakcinaci proti covidu tak bude ležet největší tíže a největší odpovědnost na hejtmanstvích, která musí zajistit očkovací místa. V sousedním Německu měli vakcinační strategii připravenou již na podzim, tedy v době, kdy ještě žádná očkovací látka nebyla schválena k použití. Německá vláda ale, stejně jako ta naše, věděla, že dříve nebo později některá z vakcín schválena bude a chtěla být připravena. Takže zatímco u sousedů zkoušeli provoz vakcinačních center nanečisto, u nás vláda řešila kávu v kelímcích. Data jsou neúprosná. U nás jsme za dva týdny zvládli naočkovat 0,37 % obyvatel, u sousedů je to 0,65 procenta.

V Ústeckém kraji si naběhlo také hejtmanství. Krajská zdravotní oznámila, že je domluvena s praktickými lékaři na očkování. Jenže se ukázalo, že se společnost sdružující pět nemocnic domluvila nanejvýš s krajským vedením Sdružení praktických lékařů. Sami praktici oslovení Deníkem o zapojení do vakcinace nic nevědí. Očkovat by přitom mohli nedávno schválenou látkou od firmy Moderna, která by měla během deseti dnů do Česka dorazit.



O Češích se říká, že jsou mistry improvizace. Ve chvíli, kdy jde o zdraví a životy milionů lidí, ale není možné improvizovat.