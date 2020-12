Zatím poslední opravou zahájenou Ředitelstvím silnic a dálnic je rekonstrukce silnice I/62 v centru Děčína. Ta podle řidičů opravu ještě nepotřebovala, na rozdíl od Nového mostu, po němž je jízda mnohdy nebezpečná.

Státní správce silnic si ale pro řidiče připravil ještě jedno nepříjemné překvapení. Značky zakazující vjezd do opravovaného úseku se na silnici objevily dva dny před tím, než se vůbec s rekonstrukcí začalo. Zcela zbytečně a bezohledně, bez nejmenšího zájmu, že rekonstrukce zkomplikuje dopravu ve městě déle, než je nezbytně nutné.

Podobná dávka bezohlednosti vůči veřejnosti ale není u rekonstrukcí silnic ničím neobvyklým. Zatímco v zahraničí se na silnicích, obzvláště na těch frekventovaných nebo na dálnicích, běžně pracuje i v noci, v Česku je ve tři odpoledne zpravidla na stavbách pusto prázdno.

Nikde ani jeden dělník. Přesně tak jako například na silnici mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Co na tom, že silnice vedou kdesi mezi poli nebo podél továren, kde stroje a dělníci nikoho rušit nebudou. Skutečně schopný správce komunikace by se měl snažit dokončit opravu co nejdříve, i za cenu vyšších nákladů. Nižší cena totiž neznamená vždy výhodnější kauf.