Zaměřit, zapsat do katastru a předat Povodí Ohře. Na první pohled velmi jednoduchá operace, na které by nejdéle měl trvat zápis na katastrálním úřadu. Tak daleko se ale ještě převod nábřežní zdi v Havlíčkově ulici v České Kamenici, která se po deštích zřítila do řeky, nedostal.

„Je to podle mne klasický úřední šiml. Je tam jez, který nemá vlastníka. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už nejméně rok řeší to, že musí zadokumentovat, že jez existuje, zapsat jej do katastru a následně převést na Povodí Ohře,“ popsal peripetie s nábřežní zdí českokamenický starosta Jan Papajanovský. Povodí Ohře se přitom převzetí jezu i se vším příslušenstvím do svého majetku nebrání.



Krajský úřad již před drahným časem rozhodl, že opěrná zeď je součástí jezu, který patří státu, ale není zapsaný v katastru. Od té doby jedná ÚZSVM s Povodím Ohře o převodu jezu do majetku správce řeky. Na nekonečné dohadování dvou státních organizací ale mohou nejvíce doplatit ti, kteří u zřícené zdi žijí.

Obávají se, že při dalších přívalových deštích nebo povodních voda vymele i další část břehu, utrhne silnici nebo dokonce ohrozí nedaleké rodinné domky. Nad vleklostí procesů ve veřejné správě se podivuje většina lidí, která do ní přešla ze soukromého sektoru. Přitom stačí tam, kde to opravdu je nutné, zabrat. Ti, kterých se to týká, by to zajisté ocenili.