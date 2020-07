Jedním z takových měst je i Děčín, kde radní ještě před svým červnovým odvoláním schválili zadání výběrového řízení na poskytovatele půjčky. Tendr připravili ve třech variantách – 150 milionů, 250 milionů a 350 milionů. Zaplatit z něj chce rozjeté stavby nebo vybudování domova se zvláštním režimem.

„Je to především mapování trhu, abychom věděli, za jakých podmínek bychom si mohli půjčit v případě potřeby,“ vysvětlil Jiří Anděl (ANO), který měl v odvolané radě jako náměstek primátora na starosti finance, s tím, že se magistrát nyní snaží hledat úspory především v provozu. A aby ne. Očekávaný propad městských příjmů je mezi 180 a 200 miliony korun. Pokud obce nakonec dostanou vládou slíbený bonus 1 200 korun na obyvatele, sníží se o přibližně 58 milionů. I přesto bude ale dosahovat hrozivých rozměrů.

Případné přijetí úvěru přinese okamžité a poměrně levné peníze, má ale i svou druhou stránku. I při přijetí nejnižšího zvažovaného úvěru by to při předpokládané době splácení pět let by Děčín musel ročně poslat na splátky přes 30 milionů korun. To by znamenalo na dlouhé roky výrazné omezené volných peněz, s drtivou většinou rozpočtu totiž obce volně nakládat nemohou.

Pokud bude ekonomická situace města natolik špatná, že si nakonec bude muset úvěr vzít, bude o jeho přijetí rozhodovat zastupitelstvo města. Nemělo by se ale tak stát dříve, než bude mít Děčín novou funkční radniční koalici, která by případný návrh předložila zastupitelům. Bez toho by takový návrh postrádal legitimity.