Zafouká? Spadnou nějaké stromy? A trefí při tom důležité vedení elektřiny a my budeme třeba i několik dní bez proudu? I s těmito obavami vyhlížejí obyvatelé Šluknovského výběžku každé varování meteorologů před vichřicemi. Stále marně čekají na další dostatečně kapacitní vedení, které by do regionu přivedlo dostatek elektřiny.

Téměř tři desítky let se mluví o tom, že je potřeba přivést na Šluknovsko další dráty o napětí 110 kV. A to nejen proto, aby byly dodávky zajištěné při vichřicích nebo orkánech, ale také proto, aby byl zajištěn další rozvoj regionu. Stávající kapacita totiž nestačí na to, aby se mohla připojit nová továrna nebo logistický park.

Stát tři desítky let ztrácí dohadováním o tom, kudy povedou dráty a v jaké podobě. Zda pod zemí, nebo na stožárech. Minimálně posledních deset patnáct let se nabízí daleko efektivnější řešení, které by dostalo tolik potřebnou elektřinu přímo na místo určení. Tedy lokální zdroje elektřiny.

Šluknovsko se bojí výpadků elektřiny, chce nové páteřní vedení do regionu

Nejde jen o kogenerační teplárny, které již v regionu jsou, třeba v Krásné Lípě. Moderní technologie nabízí řadu jiných možností. Například solární panely doplněné o bateriová úložiště nebo virtuální baterii. Plochých střech je pro jejich osazení v regionu více než dost. Každá sídlištní škola nebo továrna by mohla mít vlastní elektrárnu. Dobrý zdrojem energií jsou také bioplynové stanice. Ty jsou schopné dodávat nejen plyn, ale i elektřinu.

Není možné spoléhat jen na jeden zdroj energie, je potřeba nastavit vhodný mix tak, aby nehrozily výpadky dodávek. Přesto by se stát měl výrazněji vydat touto cestou. Na nové dráty totiž může Šluknovsko klidně čekat dalších dvacet let. A to už je možná nebude potřebovat.