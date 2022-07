Jen co opadla voda a podařilo se odvozit ty největší nánosy bahna, začali na Děčínsko a Šluknovsko jezdit tehdejší i současní vládní politici. Premiér Andrej Babiš při své návštěvě Děčína přislíbil pomoc zasaženým obcím, o následcích povodně se byl přímo na místě přesvědčit tehdejší volební lídr koalice Pirátů a STAN a dnešní ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který kandidoval v Ústeckém kraji.

Rok od povodní. Stát nedal obcím na Děčínsku dosud ani korunu

Pravděpodobně ale velmi rychle zapomněl na to, odkud jej hlasy voličů dostaly do Sněmovny. Ani po roce od povodní, po sedmi měsících v čele resortu se nic nezměnilo. Vyplavené vesnice stále na pomoc čekají. Těžko říct, zda je za tím neschopnost ministerských úředníků, jejich lenost nebo obyčejný absolutní nezájem o vesnice kdesi v Sudetech.

Ať tak, nebo onak, pozdní pomoc vyplaveným obcím jen zbytečně zvyšují náklady státu. Ceny stavebních materiálů od loňska vyskočily o desítky procent, což se projevuje i na celkových cenách stavebních zakázek. Tam, kde se loni mluvilo o škodách přesahujících dvacet milionů, se dnes mluví o částce až o deset milionů vyšší. To ministerské úředníky a vládní politiky samozřejmě nijak netrápí, protože oni to ze svého platit nebudou. Budeme to platit my všichni. Bohužel.