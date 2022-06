Zdroj: DeníkA rozhodně se nevylepšuje. Mostecké Stovky návštěvníky prostě nevítají. Ani vzhledem lokality, ani chováním některých lidí, kteří tam žijí. Když jsem o životě v problémové lokalitě dělal reportáž, dostalo se mi tam také nečekaného a nechtěného přivítání. Stál jsem pod okny, rozhlížel se, povídal si s místními. A najednou těsně přede mnou přistál plivanec. Minul mne tak o patnáct centimetrů. Někdo v oknech nade mnou asi usoudil, že nejsem návštěva hodná slušného zacházení.

Pověst Stovek, mosteckého sídliště od bloku 100 směrem od zimního stadionu k ulici Josefa Skupy, je hrozná. Obrovský nepořádek, velký hluk přes den i v noci, nepříjemné partičky, drogy, krádeže a další „lahůdky”. I to jsou Stovky. Problémy se dlouhodobě nedaří řešit a podle tamních starousedlíků se navíc situace zhoršuje.

Nedobrá adresa: Mostecké Stovky. Velký nepořádek, častý hluk, vysoká kriminalita

Přitom jsou to domy takřka na dohled od centra města, mohla by to být pěkná a pohodová lokalita. Jenže změna by si vyžádala čas, velké úsilí a asi také finanční prostředky majitelů bytů. Ti by museli vyhnat problémové, žádné nové „nezvat” a naopak nalákat ty slušné. Dokud bude ale pověst lokality taková jako je teď, hrozí jim, že byty třeba dlouho neobsadí. Je také otázka, zda by je nyní vůbec sehnali. Ano, je to těžké, nákladné, ale nemělo by zlepšení lokality být do budoucna i jejich cílem? Jejich majetek by se tak zhodnocoval a ne ničil, jak se často děje nyní.

Ve Stovkách žijí rozhodně také slušní nájemníci, je jich hodně, asi i většina. Jenže ti problémoví pověst lokality velmi poškozují. Začarovaný kruh. Dlouhodobě. A nevypadá to, že by cesta z kruhu v dohledné době vedla…