Martin Schulz, známý komentátor z Doubice na Děčínsku. | Foto: Deník / Pech Karel

Když při záchvatu vaření narazím hlavou do otevřených vyklápěcích dvířek poličky na ten kuchyňský cajk, obvykle vykřiknu (odlehčená, cenzurovaná a pro děti určená verze): „To jsem ale blbec!“ Je to normální hodnocení situace v posloupnosti „příčina-následek“. Přitom bych měl totéž vykřiknout pokaždé, když se rozčílím nad další nehorázností, co nám jich dennodenně servírují naši vládci tucty. Jsem blbec, že se tím vůbec zabývám. Jenže, na druhou stranu, proč bych se tím neměl zabývat? Jsem člověk, který nežije na Měsíci. Žiji tady a teď.