Před několika dny vzbudil jeden výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa vlnu smíchu, posměšků a také zděšení. Trump zmínil na jedné z pravidelných sebeoslavných tiskových konferencích, že podle jeho informací jsou koronavirus schopné ve velmi krátké době zabít – razantní čistící prostředky.

Nechci tady uvádět jména, abych také nešířil pitomosti. Pan Trump pavědecky filozofoval o tom, že kdyby se nějaký tenhle prostředek vpravil do těla pacienta s koronavirem „možná, třeba, asi snad, já neradím, jen to tak nadhazuji…“, tak by bylo léčení snadné a rychlé.

Pan Trump pravil též, že není sice doktor (asi měl na mysli lékaře), ale že „má tady, víte jak to myslím…“ a ukázal si na hlavu. No, má. Ale asi něco jiného, než si myslí. Požití čistícího prostředku je účinný nástroj sebevrahů.

U nás máme také svého mudrlanta. Jeho kolega, český prezident Zeman si nejnověji dělal legraci z vážných informací o možném ruském útoku na některé české politiky, a to pomocí ricinu. Pan Zeman pravil, že „co on ví, ricin je nějaké projímadlo…“ Zeman jako Trump, oba se mýlí. Ricin je prudký jed, projímadlo je ricinový olej. Velký rozdíl. Ricin nebrat, přátelé…

Martin Schulz, Doubice